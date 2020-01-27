​اليوم.. تقرير "الحالة المصرية 2019".. وسميحة أيوب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة- (أ ش أ):

تقام العديد من الفعاليات، اليوم الاثنين، ضمن البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 الذي يستمر حتى الرابع من فبراير المقبل تحت عنوان "مصر وأفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتتنوع ما بين المقهى الثقافي، وكاتب وكتاب، وملتقى الإبداع، وشباب إفريقيا، والفنون التشكيلية، والبرنامج المهني، والمسرح، والسينما، وقاعة جمال حمدان.

وتشهد قاعة جمال حمدان الساعة 1 ظهرا، ندوة "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع " بعنوان الاستثمار والتنمية في إفريقيا ، وفي الساعة 3 عصرًا ندوة "جمال حمدان سارد المدن والعواصم"، ويختتم المقهى الثقافي فعالياته مع سيدة المسرح سميحة أيوب.

وتستضيف قاعة الشرف، 11 صباحًا عرض كتاب "وصف إفريقيا "من تأليف حسن الوزان، وحضور حلمي النمم وزير الثقافة السابق، و1 ظهرا يتم مناقشة كتاب "أنا والصين"، وفي الساعة 5 مساء يتم مناقشة كتاب "مناهضة التمييز والتنميط لدى الأطفال والناشئة".

وتعقد في قاعة الشعر من الساعة 2 ظهرًا وحتى 7.30 مساء العديد من الندوات الشعرية بمشاركة عدد من الشعراء من عدة دول عربية، كما تنطلق فعاليات المقهى الثقافي في الساعة 12 ظهرًا بندوة "الأدب والإنثوجرافيا .. يحيي الطاهر عبدالله"، وفي الساعة 2 ظهرًا مع ندوة المئويات "الفنان فريد شوقي" بمشاركة رانيا فريد شوقي، عبير فريد شوقي، والمخرج عمر عبدالعزيز.

وفي الساعة 4 عصرًا يستضيف المقهى ندوة "تقرير الحالة المصرية 2019"، بمشاركة مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ياسر رزق رئيس مجلس إدارة الأخبار، ويختتم المقهى فعالياته بملتقى الشباب الذي يناقش موضوع موجة جديدة من شعراء قصيدة النثر.

وفي كاتب وكتاب يتم استعراض كتاب "تاريخ آخر لمصر" من إعداد محمد عفيفي.. وفي جناح صدر حديثًا يتم مناقشة كتاب "الطريق إلى السعادة" لمبروك عطية، أما الأقلام النسائية سيتم فيها مناقشة كتاب "التسويق الصعب: الإعاقة والعمالة في مصر دراسة نقدية" لهبة هجرس، وأخيرًا يتم مناقشة كتاب "أيام من العمر" للكاتب أحمد طوغان.

وفي ملتقى الإبداع تعقد العديد من المناقشات الإبداعية من الساعة 12 ظهرا حتى 7.30 مساء منها مناقشة كتاب "في سرية تامة" من تأليف أحمد محمد جبلي، كتاب "أرنكا أرنكا" من تأليف أسامة السعيد، ديوان شعر "العادي ثائرًا وشهيدًا" للشاعر وائل فتح، وأخيرًا ندوة "قضايا النقد الأدبي بعنوان المسرح العربي.. من الكتابة إلى العرض".

وفي جناح شباب إفريقيا من الساعة 1 ظهرًا وحتى 7 مساء، يستضيف الجناح العديد من المبادرات الشبابية الإفريقية، كما يستضيف الجناح سفير ناميبيا لدى مصر، بالإضافة إلى عقد ندوة "الاستثمار الزراعي و25 مزرعة في إفريقيا".

وفي قاعة المستقبل تقام دورة قادة الغد، كما يقام على مدار اليوم ورشة تعليم الرسم للأطفال، وندوة كتب الأطفال بين الكتابة والرسم، فيما يقام على المسرح أنشطة فنية وغنائية لطلاب محافظة دمياط، عرض أوبريت الليلة الكبيرة من تقديم فرقة البيت الفني للمسرح وعرض شعبي لفرقة بني سويف للفنون الشعبية.

وفي قاعة السينما يتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "المحارب "، الفيلم التسجيلي "الصامتون يتكلمون"، فيلم "من أجل عينك" روائي قصير، قانون المرور "كارتون" والساقية "كارتون"، وهناك أيضًا ركن الورش الفنية الذي يستضيف ورشة أورجامي من تونس وورشة تنمية المهارات من السنغال كما سيكون هناك جدارية ورق رسم بالرمال الملونة بعنوان حقي لحقوق الطفل، وورشة مجسمات طائرات، وجدارية بالصلصال عن حقوق الطفل، و ورشة تفاعلية للأطفال بعنوان "بصمة الأحلام". ​