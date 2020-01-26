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"قرار صائب".. الجلاد يشيد بنقل معرض الكتاب إلى التجمع الخامس

05:35 م الأحد 26 يناير 2020
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كتب- أسامة علي:
تصوير- محمود بكار:

أشاد الكاتب الصحفي، مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، بقرار نقل معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى التجمع الخامس، واصفًا القرار بـ"الصائب".

وقال "الجلاد" في تصريحات على هامش مشاركته في حفل توقيع كتاب "ع الحلوة والمرة" للكاتبة نهاد صبيح، إن تنظيم المعرض في مكانه الجديد أكثر من رائع، موضحًا أن نظافة المكان والتجهيزات والمساحات ساعدت في الظهور بهذا الشكل الرائع، متوقعًا أن يصبح أكثر تطورًا خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف "الجلاد"، أن هناك إقبالًا كبيرًا من كافة فئات المجتمع كبار وصغار وشباب إلى المعرض، مؤكدًا أن حضور الأسرة المصرية بكامل أفرادها والمشاركة في جميع الأنشطة التي يقدمها المعرض شيئ رائع وله تأثير إيجابي على المجتمع.

كما ثمّن الجهود المبذولة من الشباب المتطوعون التابعين لوزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا دورهم البارز في التنظيم.

معرض الكتاب ع الحلوة والمرة نهاد صبيح مجدي الجلاد

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