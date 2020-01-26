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محافظ أسوان يشارك زوجته حفل توقيع كتاب "ع الحلوة والمرة" (صور)

02:55 م الأحد 26 يناير 2020
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كتب- محمد عاطف وأسامة علي:

تصوير- محمود بكار

وجه اللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، الشكر للكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، على حضوره حفل توقيع كتاب "ع الحلوة والمُرة"، لزوجته الكاتبة الدكتورة نهاد صبيح، مؤكدا أنه من المعجبين به وبأدائه الصحفي والإعلامي.

جاء ذلك في كلمته خلال ندوة وحفل توقيع الكتاب اليوم الأحد، على هامش فعاليات معرض الكتاب الدولي، والتي أدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، بحضور عدد من المثقفين ورواد المعرض.

وقال عطية: "أتشرف بأن الكاتبة نهاد صبيح زوجتي وأم أبنائي؛ فهي نموذج جيد في تربية الأولاد التي فضلت الاهتمام بهم، ثم فكرت في الانتباه لنفسها، والاهتمام بموهبتها".

وأضاف: "كنت على قناعة بموهبتها وفكرها، وكانت أحد أسباب ما وصلت إليه حالياً، كما كان لها دور كبيرٌ للغاية في استقامة البيت والأسرة".

واختتم كلمته قائلا: "كل الشكر والامتنان لزوجتي، وإحنا عشنا مع بعض على الحلوة والمرة".

أشرف عطية عبدالباري أسوان كتاب ع الحلوة والمرة مجدي الجلاد

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