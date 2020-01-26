مؤلفة "ع الحلوة والمُرة": الحب عند المرأة حياة وليس غاية

كتب - محمد عاطف وأسامة علي:

تصوير - محمود بكار:

قالت الكاتبة نهاد صبيح، مؤلفة كتاب "ع الحلوة والمُرة"، إن "الحب عند المرأة سلوك وحياة وليس غاية، وكثيرًا من المشاكل التي نعيشها نتيجة أننا جعلنا الحب غاية تنتهي بالحصول عليه، وحب الأم لأبنائها هو الحب الأسمى لأنه يستمر، ولا ينتهي عند محطة معينة".

جاء ذلك في كلمتها خلال ندوة وحفل توقيع الكتاب اليوم الأحد، على هامش فعاليات معرض الكتاب الدولي، والتي أدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، بحضور اللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، وعدد من المثقفين ورواد المعرض.

وأضافت صبيح أن "الحب له مفهوم كبير وعميق، وليس موجودًا في حياة البشر فقط، وإنما هو موجود في الكون كله، ولذا فالحب سلوك، فزهرة عباد الشمس تتجه للشمس محبة لها ولو قمنا بدراسة هذه الظواهر لأدركنا أهمية الحب في حياتنا".

وتابعت: "المرأة تحتاج أي فرصة للتعبير عن الحب للزوج".

وشددت مؤلفة "ع الحلوة والمُرة" أن زوجها وأسرتها هيأت لها الأجواء لكتابة هذا الكتاب، وقالت: "زوجي شخص ملتزم ويحب عمله وزوجته ونحن الاثنين في نفس القالب والبوتقة، وهو أثر عليّ بشكل كبير، كما تعلمت من أولادي كثيرًا ولا أخجل من التعلم منهم لأن زمانهم تغيّر عن زماننا وهذا شيء إيجابي".

وأضافت: "خبير التنمية البشرية يُسدي النصح لمن يسأله إذا كان متمكنًا من مجاله ومستقر أسرياً، فكيف ينصح غيره وهو متذبذب في حياته، وقد كان الوحيد الذي قرأ مسودة الكتاب هو الناشر واقتنع به، ونشره دون أي تغيير".

وقالت: "كتبت الكتاب في عامين، وشجعني في ذلك الكاتب مجدي الجلاد، ومن قبله أسرتي التي ساعدتني على إنجاز هذا الكتاب"، مؤكدة أن "نسبة الحلو به أكثر من المُر".