اليوم.. توقيع "عالحلوة والمرة" لنهاد صبيح في معرض القاهرة للكتاب



كتب- محمد عاطف:

توقع الكاتبة نهاد صبيح، كتابها الجديد "عالحلوة والمرة" على هامش فعاليات معرض الكتاب الدولي، اليوم الأحد، في تمام الساعة 12 ونصف ظهرًا، بقاعة البلازا الدور الثاني قاعة 2.

ويدير الندوة، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم (مصراوي - كونسلتو- يلا كورة- شيفت).

ووقعّت صبيح عقدً اتفاق مع الناشر أحمد دنيا، عن كتاب "عالحلوة والمرة"، الذي يعد أحدث أعمالها.

ويدور الكتاب حول أحداث الحياة حلوها ومرها، بما تحمله من موجات فرح وحزن وشقاء وراحة، خالصًا إلى تأكيد أن المشكلات مهما طالت ستنتهي والحزن مهما طال سيعقبه فرح.

ويوجه الكتاب نصيحة مهمة، وهي أن نعيش حياتنا بسعادتها وشقائها، بحلوها ومرها، بحزنها وفرحها، فالحياة نفسها لن تدوم على حال واحد ولا لشخص واحد ولا على شخص واحد.