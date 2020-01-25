بالصور- رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد أنشطة معرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

استقبل الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أعضاء فرقة حلايب وشلاتين، حيث شاركوا اليوم السبت، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51، بالخيمة البدوية التراثية "البرش".

وشاهد رئيس الهيئة، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمعرض، عرضًا فنيًا لفرقة كفرالشيخ للفنون الشعبية، إحدى الفرق التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، تضمن عدة تابلوهات واستعراضات منها "الحضرة، الغزل الفلاحي، أغاني الفرح، عرب البراري، أفراح الحصاد، نغمات شعبية" تدريب وليد الغمري، وبقيادة ماهر فايق، بحضور عدد كبير من رواد المعرض.

وتابع عواض العديد من الفعاليات الفنية للأطفال التي قدمت من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، حيث قدمت فرقة عرائس الطفل عرضًا مسرحيًا بعنوان "الزهور الجميلة" تأليف وإخراج عبير شلتوت، أعقبه عرض لعرائس الماريونيت لفرقة أجيال تضمن "تنورة، وحصان"، بجانب فوازير وألعاب نالت أعجاب الأطفال، كما قدمت ثقافة الطفل ورشة عمل مطوية بعنوان "أسرار وعجائب مطروح"، تلاها ورشة عمل لافيتات توعوية وكروت مجسمة عن "مخاطر الأدمان"، بالإضافة إلى ورشة رسم حر لرسم بوستر، وورشة أخرى لعمل حلى ومشغولات فنية من الكريستال.