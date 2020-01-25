"قومي المرأة": أكثر من 12 ألف شكوى خلال عام وقضايا الأحوال الشخصية في المقدمة

كتبت- نور العمروسي:

أعلن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة استقباله 12 ألفا و839 شكوى خلال عام 2019، وتقديم 14331 خدمة لهن عبر العديد من قنوات استقبال الشكاوى.

وقالت أمل عبد المنعم مديرة المكتب - في تصريح اليوم السبت - إن المقابلات الشخصية جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها 9584 مقابلة شخصية سواء بالمقر الرئيسي للمكتب بالقاهرة أو بفروعه في جميع محافظات الجمهورية، وجاء خط الاستشارات (15115) في المرتبة الثانية حيث تلقى المكتب 5079 اتصالا سواء كان استشارة قانونية أو نفسية أو اجتماعية.

وأوضحت أن قضايا الأحوال الشخصية جاءت المرتبة الأولى من حيث الشكاوى التي تلقاها المكتب خلال عام 2019، وتلتها الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وشكاوى الضمان الاجتماعي، مضيفة أن محافظات القاهرة والمنوفية وقنا والإسكندرية والجيزة تصدرت الترتيب الأعلى من حيث عدد الشكاوى، فيما سجلت محافظات الأقصر وسوهاج وجنوب سيناء نسب أقل.

وأشارت إلى التعاون مع العديد من الجهات الشريكة، والتي من بينها شبكة المحامين المتطوعين بجميع المحافظات والذين يقومون بإقامة دعاوى قانونية للشاكيات بالمجان، إلى جانب التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية وغيرها، والتي تعد جهات الاختصاص لكل شكوى.

وفيما يتعلق بالموقف النهائي للشكاوى الواردة إلى المكتب خلال عام 2019، أوضحت أنه تم إفادة السيدات بالمشورة اللازمة، والتي بلغ عددها 7510.. أما في حالة كون الشاكية تقدمت بشكوى أو طلب يقوم أعضاء المكتب بمتابعة الإجراءات والتوصل للموقف النهائي لكل شكوى، وقد بلغ عدد الحالات الايجابية التي تم اتخاذ إجراء نهائي فيها 1049 حالة، وهناك شكاوى متداولة بالمحاكم أو مازال يتم دراستها من قبل جهات الاختصاص حتى الآن وبلغ عددها 2965.

وأكدت أمل عبد المنعم أن بعض الشكاوى تنتهي بالحفظ، لعدم اكتمال وثائق الشاكية أو لعدم أحقية الشاكية فيما تطلبه، أولعدم الرد من الجهة، موضحة أن المكتب سعى بكل فروعه بالمحافظات إلى محاولة إنهاء المشاكل التي تتعرض لها السيدات بالحل الودي والتصالح خصوصاً، إذا كانت وفق رغبة الشاكية ولم يتم التعدي على حقوقها القانونية والإنسانية وهذا بلغ 386 شكوى.

وأضافت أن المكتب نجح في الوصول إلى عدد كبير من من خلال الندوات وحملات طرق الأبواب التي يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية، حيث أقام المكتب 655 ندوة لتعريف السيدات بحقوقهن القانونية وتوعيتهن بها، فضلا عن استقبال 1703 شكاوى من خلال حملات طرق الأبواب التي شارك بها المكتب بجميع المحافظات.