نقيب الفلاحين: الجراد الصحراوي أخطر أنواع الآفات المهاجرة

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن الجراد الصحراوي أخطر أنواع الآفات المهاجرة، مشيرا إلى أن الجراد يهاجم بأسراب كبيرة ويلتهم معظم المحاصيل الزراعية ويؤدي لخسائر فادحة.

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الاستنفار في نقاط الرصد والمتابعة المنتشرة على الحدود الجنوبية والشرقية، بعد تعرض حدود البلاد لهجمات جراد صحراوي. للمزيد اضغط هنا.

وأضاف أبوصدام، اليوم السبت، أن العوامل المناخية تساهم في اتجاه تحركات هذه الأسراب وزيادة تكاثرها، لافتا إلى أنه عند دخول أعداد من الجراد بمحافظة البحر الأحمر قادمة من السودان، فإن مصر تمتلك قواعد لمكافحة الجراد تصل إلى 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية باجمالي نحو 55 قاعدة بالمناطق الحدودية ولديها خطط جاهزة لمكافحة الجراد.

وأوضح عبدالرحمن، أن مكافحة الجراد تبدأ بعمليات المسح لتحديد كميات الجراد والطرق المناسبة للمكافحة، والتي تتراوح حسب كميات الجراد ما بين المكافحة البيولوجية باستخدام الفطريات المبيدة للحشرة إلى استخدام المبيدات الكيماوية السامة لقتل هذه الحشرات بطرق متنوعه، حيث يمكن الرش عن طريق المزارعين أو استخدام الطائرات من قبل الحكومة في حالة زيادة كميات الجراد بصورة كبيرة.

وأوضح، أن عمليات المسح والمكافحة مستمرة بالتعاون مع منظمة (الفاو) حفاظا على الأمن الزراعي وتجنبا لمنع حدوث كوارث قد تدمر الزاراعات وتؤثر سلبيا على البيئة.