أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا معرض الكتاب 25 يناير الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

قصور الثقافة تعلن حجم مبيعاتها في أول يومين بمعرض الكتاب

03:58 م السبت 25 يناير 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمد عاطف:

بلغت مبيعات الهيئة العامة لقصور الثقافة في أول يومين من مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 51، (20477) كتابا.

وجاءت هذه الإصدارات من عدة سلاسل تصدرها الهيئة ومنها "الذخائر، روائع الأدب العالمى، كتابات نقدية، حكايات مصر، أفاق عالمية، ذاكرة الكتاب، فائزون، بالإضافة لسلسلة جديدة بعنوان "الهوية"، وغيرها".

كما تقدم الهيئة من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية هذا العام عدد من العناوين التي تحوز اهتمام القراء وتحرص على باقتنائها، خاصة وأن الهيئة تنشر كتب وتقوم ببيعها بتخفيض يصل إلى 50% وتتراوح أسعارها بين جنية واحد وخمسة وعشرون جنيها.

ومن بين هذه الإصدارات ما يهتم بالأدب العربي والعالمي والمسرح والموسيقى والتراث، والترجمات من وإلى العربية ومنها "سوار العقيق" لألكسندر كوبرين، ترجمة بكر يوسف، "بطل من هذا الزمان" تأليف ميخائيل ليرمونتوف، ترجمة سامى الدروبى، "الجوع والعطش" تأليف أوجين يونيسكو، ترجمة سامية أسعد، "الفروق في اللغة" لأبو هلال العسكري، "تكوين مصر" لمحمد شفيق غربال، "سندباد مصري" لحسين فوزي.

مبيعات الكتب معرض الكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة الهوية

الخبر التالى:

نقيب الفلاحين: الجراد الصحراوي أخطر أنواع الآفات المهاجرة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد التخفيض الأخير.. تعرف على أعلى فائدة للشهادات الادخارية بـ 12 بنكًا