جودة عبدالخالق: 25 يناير ثورة مكتملة الأركان.. والوضع الحالي يشبه صعود الطائرة

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، إن كتابه الجديد "من الميدان إلى الديوان"، يركز على الصورة الذهنية للوزراء، فترة ثورة يناير.

وأضاف عبد الخالق خلال ندوة أقيمت في قاعة كاتب وكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب: كانت وزارة التموين بمثابة أهم الأوراق في السياسة الخارجية للقمح في العالم، وأي كلمة تقولها مصر تهز سوق القمح في العالم كله باعتبارها أكبر مشتري للقمح.

وأكمل: "في أزمة منع استيراد البطاطس من قبل روسيا، دعيت المستشار السياسي الروسي وافتعلت مكالمة بيني وبين ابن عمي، ولم يكن على الخط الآخر وانا اتحدث وإنما كنت أمثل أنني أحدثه قبل دقائق من لقائي معه، وسمعت المستشار الروسي أن ابن عمي يقول لي إننا نحرث الأرض في الصعيد لأن البطاطس موجودة وروسيا ترفض استيرادها، بينما السفن المصرية تحمل القمح الروسي ليلا ونهارا، وقلت للمستشار الروسي لقد وضعتموني في مأزق، ووعد أن ينتهي القرار خلال أسبوع وقد كان".

وقال: لدينا جدل كبير بشأن تفسير ما حدث هل هي ثورة أن مؤامرة؟ في اعتقادي أنها ثورة مكتملة الأركان، فقد أذنت بإسقاط نظام وظهور نظام جديد، وحفرت هوة عميقة بين القديم والجديد، والمرحلة الحالية تشبه مرحلة صعود الطائرة واستقرارها في الجو.

وأكد جودة: لقد تعرضت الثورة للسرقة مرتين مرة من قبل الإخوان ومرة أخرى من قبل أنصار الثورة المضادة، والمرحلة الحالية أشبه بالمخاض.

وأضاف: الكتاب 150 صفحة يتناول عملية الانتقال ما قبل الميدان ثم بعد ذلك الانتقال إلى ديوان الوزارة.​