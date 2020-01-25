أسراب جراد متفرقة تهاجم مصر.. و"الزراعة" ترفع حالة الطوارئ

كتب- أحمد مسعد:

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الاستنفار في نقاط الرصد والمتابعة المنتشرة على الحدود الجنوبية والشرقية، بعد تعرض حدود البلاد لهجمات جراد صحراوي.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة، لمصراوي، إن فرق المسح والاستكشاف رصدت مجموعة من أسراب الجراد الصحراوي، وأن وزارة الزراعة ترفع حالة الطوارئ منذ فترة.

وكانت قد حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، إن أسراب الجراد الصحراوي في دول شرق أفريقيا لم يسبق لها مثيل من حيث حجمها وقدراتها التدميرية، محذرة أنها قد تتضخم بشكل كبير وتنتشر في مزيد من بلدان شرق أفريقيا في حال لم يتم توسعة نطاق الجهود المبذولة للتعامل مع هذه الآفة الشرسة.

وأضاف الشناوي، لمصراوي، أن عناصر المكافحة واجهت الأسراب وتم التعامل معهم بكل قوة حتى القضاء عليهم، لافتاً إلى أن الفرق استعانت بعربات الدفع الرباعي.

وتابع: الفرق مدعمة بكل الوسائل والأجهزة المناسبة للتصدي لأي هجمات محتملة، مضيفًا: الفرق لديها مخزون مبيدي يصل إلى 7 أطنان، إضافة إلى المتابعة اللحظية بين غرفة المتابعة المركزية والفرق المنتشرة بالمحافظات.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إلى الوزارة دفعت بمزيد من عربات الدفع، واللجان الثابتة والمتحركة كأحد الإجراءات الاحترازية.

وتمثل آفة الجراد خطرًا على معظم المحاصيل الزراعية؛ لأنه يتغذى على الأوراق والأزهار والثمار والبذور وقشور النبات والبراعم، عن طريق كسر الأشجار نظرًا لثقلها عندما تستقر بأعداد كبيرة على الشجرة، وتتناول الجرادة الواحدة من الغذاء ما يعادل وزنها أو يزيد من المزروعات في اليوم الواحد.