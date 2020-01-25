سعة التخزين 33 مليار م3.. ننشر التفاصيل الكاملة لسد روفيجي بتنزانيا- صور

كتب- محمد نصار:

بدأت مصر من خلال تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، تنفيذ سد روفيجي في دولة تنزانيا، حيث يحظى السد باهتمام بالغ من القيادة السياسية المصرية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وينشر مصراوي تفاصيل السد التنزاني الذي تنفذه شركات مصرية على النحو التالي:

1- مالك المشروع

المالك الأصلي للمشروع هي وزارة الطاقة التنزانية "TANESCO".

2- الجهة المنفذة

ينفذ السد كل من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك

3- موقع السد

يقع سد روفيجي بمنطقة ستيجلر جورج في تنزانيا، ويقع بمنطقة موروجورو- على نهر روفيجي-.

4- مدة التنفيذ والتكلفة

تصل المدة الإجمالية للتنفيذ إلى نحو 42 شهرًا من بينها 6 أشهر لتجهيز موقع العمل، فيما تبلغ التكلفة نحو 2.9 مليار دولار.

5- هدف المشروع

يهدف سد روفيجي إلى توليد طاقة كهربائية بقدرة 2115 ميجاوات وتوفير احتياجات الطاقة الكهربائية بدولة تنزانيا، إلى جانب التحكم في تصرفات المياه طوال العام بما فيها فترات الفيضان وبالتالي توفير الاحتياجات المائية اللازمة.

6- معلومات عن السد

- إجمالي مكعبات الحفر حوالي 4 ملايين متر مكعب.

- إجمالي مكعبات الردم للركام حوالي 7.5 مليون متر مكعب.

- إجمالي مكعبات الخرسانة حوالي 2.6 مليون متر مكعب.

- إجمالي أوزان حديد التسليح حوالي 64 ألف طن.

7- تفاصيل الأعمال

يتكون السد من التالي:

- سد رئيسي خرساني لتخزين المياه اللازمة لتوليد الطاقة الكهرومائية من محطات كهرباء وتشتمل الأعمال على أعمال الخرسانة للسد الرئيسي بطول إجمالي 1025م عند القمة وبارتفاع حوالي 130 مترًا.

- إنشاء 4 سدود أخرى لتخزين المياه بأطوال 1.4 كم و7.9 كم و4.6 كم و2.6 كم وبأقصى ارتفاعات لها كالتالي (21.3م - 14م - 12.4م - 5.5 م) على التوالي ويبلغ إجمالي مخزونات المياه المتوقعة 33 مليار متر مكعب.

- إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة لاتقل عن 2115 ميجاوات وsub-station محطة ربط كهرباء فرعية 400 كيلوفولت بالإضافة لخطوط نقل الكهرباء 400 ك.ف لأقرب نقطة بالشبكة العمومية.

8- الأعمال المدنية

تشتمل الأعمال المدنية على الآتي:

- طرق دائمة تربط الموقع بشبكة الطرق الحالية بطول حوالي 21 كم.

- طرق مؤقتة للخدمة الداخلية تربط جميع المنشآت الدائمة بطول حوالي 59 كم.

- سد رئيسي خرساني من RCC ويُشيد على نهر روفيجي.

- محطة كهرباء ومباني الإدارة والتحكم والمراقبة وورش ومخازن.

- محطة ربط كهربائية 400 ك ف وتشمل أعمال خطوط نقل الكهرباء.

- 4 سدود فرعية متغيرة الأبعاد لطول القمة وارتفاع السد لزوم تجميع وتخزين المياه.

- نفق لتحويل مياه النهر بطول 660م بالإضافة إلى سدود ركامية مؤقتة.

- مفيض للمياه في منتصف السد الرئيسي يتكون من 7 بوابات قطاعية ومفيض للطوارئ على السد الفرعي الأول.

- كوبري خرساني دائم على نهر روفيجي.

- مجمع سكني متكامل على مساحة 19 ألف م مسطح، يضم مساكن إعاشة وملاعب ومكاتب دائمة شاملة الأثاث بالإضافة إلى مجمع سكني ومكاتب مؤقتة إلى جانب أعمال المرافق والإنارة ومياه الشرب ومعالجة المياه.

9- الأعمال الكهروميكانيكية الرئيسـية لمحطة الكهرباء

- محطة توليد الكهرباء 2115 ميجاوات.

- 9 توربينات عمودية فرانسيس قدرة التوربينة الواحدة 235 ميجاوات.

- 9 محابس فراشة للمداخل.

- 9 مولدات للمحور الرأسي.

- أنظمة تبريد المياه والصرف الصحي.

- أنظمة التهوية وتكييف الهواء ومكافحة الحريق والاتصالات.

- معدات الحماية والمراقبة والرصد.

- 3 مولدات كهرباء لزوم محطة التوليد وبوابات المفيض بالسد الرئيسي.

- عناصر أخرى مكملة.

ووفق آخر تصريحات للمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، منذ عدة أشهر، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الجسات لموقع المشروع بالكامل، وزيادة عدد العمال بالموقع إلى 450 عاملًا، وعدد المعدات إلى 133 معدة.

كما تم البدء في تنفيذ طريقين من الطرق المؤقتة بالضفة اليسرى للنهر، والبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من المعسكر المؤقت، واستكمال العمل بالمرحلة الثانية.

وقال أشرف أحمد، نائب رئيس شركة السويدي إلكتريك، إن الشركة تساهم في تنفيذ مشروع سد تنزانيا ومحطة كهربومائية بنهر روفيجي، قدرة 2115 ميجا وات، بقيمة 2.9 مليار دولار بنسبة 45% بينام تتولى المقاولون العرب تنفيذ الـ55% الباقية.

وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل يوليو 2022، حيث تستغرق أعمال التنفيذ 3 سنوات ونصف؛ بدأت في 2019 وتنتهي منتصف 2022.