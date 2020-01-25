​​​برلماني يكشف تفاصيل مشروع قانون تنمية النوبة القديمة قبل تقديمه للنواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف النائب ياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة النوبة، عزمه التقدم بمشروع قانون لتنمية مناطق النوبة، مضيفًا أنه يعكف يسعى لتقديم المشروع خلال دور الانعقاد الجاري والأخير لمجلس النواب.

وقال عبدالصبور لـ"مصراوي"، إن المشروع يهدف لتنمية مناطق النوبة القديمة، مع إتاحة فرص عمل لأبناء النوبة، بالمشروعات المرتقب إقامتها، سواء كانت زراعية أو صناعية وغيرها، تفعيلًا للدستور.

وأوضح نائب النوبة، أن المدنية الصناعية بالمنطقة على وشك الانتهاء، مشيرًا إلى أنه تم إحلال وتجديد أكثر من 2000 بيت نوبي طوال 4 سنوات، واصفًا الجهود المبذولة بـ"السابقة الأولى من نوعها".