​اعتماد مخطط رفع كفاءة الطرق الداخلية ذات الأولوية في 11 محافظة

كتب- محمد نصار:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مقر وزارة النقل، بحضور قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

واستعرض الاجتماع نتائج عمل اللجان المشتركة من وزارتي النقل والتنمية المحلية، والتي وجه الوزيران بتشكيلها خلال الاجتماع السابق، لإجراء معاينات على الطرق ذات الأولوية الواقعة في نطاق 11 محافظة من محافظات الدلتا وشمال الصعيد كمرحلة أولى: (القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفرالشيخ – الشرقية – الغربية - دمياط – بني سويف – الفيوم – المنيا) للبدء الفوري في أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وأعمال الرصف الخاص بها، حيث أقر الوزيران نتائج اللجنة، ووجها بالبدء الفوري إجراءات الطرح على الشركات لسرعة التنفيذ والإنجاز.

وصرح وزير النقل، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات والآليات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة الطرق المهمة داخل المحافظات، مشيرًا إلى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري تولت مسئولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات والمدرجة ضمن موازنتها لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري.

وأكد اللواء محمود شعراوي، استمرار التعاون المشترك مع وزارة النقل للإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية للمحافظات بأعلى المواصفات وبجودة، خاصة التي تربط المدن بعضها ببعض وبطرق جيدة، وأشار شعراوي إلى أن هذا التنسيق يأتي في إطار التعاون بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص تمويل إضافي يبلغ 2 مليار جنيه للطرق التي تم تحديدها خلال المرحلة الأولى والعاجلة بالمحافظات.

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