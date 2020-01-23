"شبورة كثيفة وبرودة".. تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الهيئة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة الملحوظ سيستمر الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء، مع كثافة الغيوم.

ولفت "عطا"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة تتراوح بين 15 إلى 16 درجة مئوية، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء لكنها لن تكون محملة بالرمال أو الأتربة.

وأضاف: "ستزيد فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، على أن تكون غزيرة على السواحل الشمالية وتمتد لسيناء"، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة الصباحية نظراً لكثافة الشبورة على مختلف الطرق.

وأشار إلى إمكانية تحسن الأحوال الجوية ابتداءً من السبت المقبل، وتحديدًا أول 3 أيام.

من جانبهم، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى مع تساقط أمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

ويسود بالوجه البحري- بحسب بيان للهيئة- طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية يكون الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة مع اضطراب الملاحة البحرية.

أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة واضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 18

شبين الكوم 09 17

طنطا 08 17

دمنهور 11 17

الإسكندرية 13 16

بلطيم 11 16

مطروح 12 16

السلوم 10 15

سيوة 08 17

بورسعيد 11 16

دمياط 11 16

الزقازيق 10 17

الاسماعيلية 10 18

السويس 10 18

العريش 09 15

رفح 09 15

رأس سدر 08 18

نخل 02 16

نويبع 11 19

طابا 10 18

كاترين 01 09

الطور 10 15

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 12 20

مرسى علم 11 20

الفيوم 08 18

بنى سويف 08 17

المنيا 07 17

أسيوط 06 18

سوهاج 06 19

قنا 08 18

الأقصر 08 19

أسوان 09 20

أبوسمبل 09 19

الوادى الجديد 06 19

شلاتين 14 21

أبو رماد 14 21

حلايب 14 19

رأس حدربة 14 19