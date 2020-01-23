مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي: "مصر خالية من فيرس سي قريبًا"

كتب- أسامة علي:

استضافت قاعة شباب أفريقيا بمعرض الكتاب، ندوة حول حصاد الاتحاد الأفريقي ٢٠١٩ "علاج مليون أفريقي"، بحضور الدكتور محمد البرعي، مدير التنفيذي لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي، ويديرها الإعلامي حسين الجويلي.

وقال الدكتور محمد البرعي: "بدأنا علاج فيروس سي بعد انتشارها بشكل كبير، منذ عام ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٤"، موضحًا أن حملة ١٠٠ مليون صحة استهدفت ٦٠ مليون مواطن، وتم اكتشاف مليوني مواطن، وتوجيههم إلى مراكز العلاج.

وأوضح البرعي، أن الحملة نجحت في خفض معدلات الإصابة بالفيرس من ٢٠% إلى ٤.٦%، وتحولت من واحدة من الدول الأكثر إصابة في العالم، إلى أولى الدول في التخلص من الفيرس، بشهادة المنظمات العالمية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان قريبًا مصر خالية من فيروس سي.

ولفت إلى أن التجربة المصرية في علاج فيرس سي هي الأكبر في التاريخ، حيث أشادت بها منظمات طبية ودولية، وستم نشرها في أكبر مجلة طبية رقم واحد في العالم.

وشدد على أن سعر الدواء علاج فيرس سي في دول العالم يتراوح ما بين من ٢٤ : ٣٠ ألف دولار، بينما يتراوح سعره في مصر ما بين ٥٠: ٧٠ دولار، مضيفا: "حصلنا على ١% من سعر الدواء الاصلي من الدول العالمية المصنعة، نظرا لكثرة الإصابة بالفيروس، إلى جانب انه يتم تصنيعه حاليًا في ١٩ شركة دواء مصرية.