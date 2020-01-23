مدير "الثقافي الروسي" ورئيس الأوبرا يفتتحان معرض أحمد عبد الجواد

كتب- محمد عاطف:

افتتح اليكسي تيفانيان مستشار السفارة الروسية مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الخميٍس، معرض "النيل أنشودة مكان" للفنان أحمد عبد الجواد من أسوان، بقاعة صلاح طاهر.

وذكر المركز الروسي - في بيان اليوم - أن المعرض يضم 45 لوحة من الزيت والأكوريل، والتي تتناول مشاهد من الحياة الأسوانية ذات الطابع النوبي بألوانها الزاهية المبهجة بكل ما لديها من عادات وتقاليد وطقوس شعبية واحتفالية بالتراث وأيضا دور المرأة النوبية في العمل والتنمية ومشاهد جمالية لنهر النيل.

وأوضح أنه تم عقد ندوة - على هامش المعرض - أدارها شريف جاد رئيس الجمعية المصرية والاتحاد العربي لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية، حول أهمية المياه والمحافظة على كل قطرة منها وترشيد المياه من خلال مجموعة مقترحات عملية لترشيد المياه عرضها الدكتور علاء سلامة رئيس نقابة التطبيقيين، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي.

وأكد مدير المركز الثقافي الروسي، أن المعرض مخصص للذكري الـ60 على بداية العمل في بناء السد العالي الذي يعد رمزا للصداقة المصرية الروسية.

من جانبه قال مجدي صابر، إن المعرض استطاع أن يعبر عن البيئة الأسوانية بإتقان من خلال الألوان الجميلة التي تتميز بها.