لعدم حاجة البلاد.. وقف ترخيص شركات السياحة لمدة عام

كتب- محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رقم 72 لسنة 2020، بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام لعدم حاجة البلاد إليها في تلك الفترة.

وتضمن القرار "وقف قبول طلبات إنشاء شركات السياحة بصفة مؤقتة لمدة عام وذلك بعد الاطلاع على رأي غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية".

ونصت المادة الأولى من القرار على: "يُوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لعدم حاجة البلاد إليها خلال تلك الفترة، اعتبارًا من نهاية سريان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019".

وهذه ليست أول مرة يصدر فيها هذا القرار. وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة السابقة، أصدرت قرارًا مماثلا نشرته الجريدة الرسمية في 4 فبراير 2019.

وجاء بالمادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 2019، "يُوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لعدم حاجة البلاد إليها خلال تلك الفترة، اعتبارًا من نهاية سريان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2018".