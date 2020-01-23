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"مودة" يشارك في معرض الكتاب بعروض مسرحية للتوعية بالحفاظ على الأسرة

01:06 م الخميس 23 يناير 2020
"مودة" يشارك في معرض الكتاب بعروض مسرحية للتوعية بالحفاظ على الأسرة

معرض الكتاب

صرحت راندا فارس ، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، بوزارة التضامن الاجتماعي بأن المشروع سيشارك بعروض مسرحية في فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي انطلقت أمس الأربعاء وتستمر حتى 4 فبراير.

وأضافت مديرة المشروع ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن العروض سيقدمها 15 فنانا من وزاره الثقافة وأكاديمية الفنون، وتأتي في إطار درامي كوميدي لنقل مجموعة من الرسائل الهامة الخاصة بأُسس اختيار شريك الحياة، والجوانب الاجتماعية والشرعية، وسُبُل إدارة الموارد الاقتصادية للأسرة، بالإضافة إلى أهمية التواصُل الإيجابي بين الأزواج وآليات التربية الإيجابية للأبناء.

وأشارت إلى أن هناك جزءاً خاصاً بالصحة الإنجابية من حيث أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، والمُباعدة بين الولادات ومن المقرر أن تُقام أولى العروض يوم الأحد الموافق 2 فبراير.

جدير بالذكر أن مشروع مودة والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة من خلال برنامج تدريبي تم إعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا و رفع وعى تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد في حل الكثير من المشكلات.

كما قام المشروع بإطلاق منصة رقمية للتعلم عن بعد لضمان وصول المحتوى التوعوي لأكبر شريحة ممكنة من الشباب والمتزوجين بجودة عالية وموحدة.www.mawadda-eg.com

معرض الكتاب عروض مسرحية الحفاظ على الأسرة راندا فارس مشروع مودة

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