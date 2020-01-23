الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بعيد الشرطة اليوم

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي عددًا من ضباط الشرطة.

وانتشرت قوات الشرطة بالملابس الرسمية والمدنية ونصبت الحواجز الحديدية وإشارات مرورية في جميع الشوارع المؤدية إلى بوابات الأكاديمية، كما تم رفع جميع سيارات الانتظار عن طريق إدارة مرور القاهرة والكشف عن المفرقعات بواسطة الأجهزة الحديثة والكلاب البوليسية.

وتشهد المنطقة والطريق المؤدي إلى مقر الأكاديمية انتشارا مكثفا من قوات الحرس الجمهوري وخبراء الكشف عن المتفجرات، بالإضافة إلى منع مرور الدراجات البخارية بجوار أسوار الأكاديمية وانتظمت الخدمات التأمينية بمحيط الأكاديمية وتم تمشيط المنطقة باستخدام الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى الأكاديمية.