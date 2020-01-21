الجيزة تبدأ تطوير شارع سليمان أباظة بعد تحوله لساحة انتظار للسيارات

الجيزة - أ ش أ:

بدأت محافظة الجيزة، تنفيذ مخطط تطوير شارع سليمان أباظة بمنطقة المهندسين بما فيه الجزيرة الوسطى بالشارع، حيث يعاني الشارع من صعوبة في حركة سير المارة والسيارات وتحوله لساحات انتظار السيارات تسببت في إعاقة شديدة للحركة المرورية.

وقالت محافظة الجيزة، في بيان اليوم الاثنين، إن عرض الشارع يبلغ 5 أمتار فقط، في حين أن مساحة الجزيرة الوسطى بالشارع تبلغ 7 أمتار إضافة إلى أن هناك عددًا من الأشجار أصبحت تمثل مصدر خطورة للمارة والسيارات المتكدسة بالشارع وهو الأمر الذي دعا إلى أهمية توسعة الشارع بإزالة عدد من الأشجار التي انتهى عمرها الافتراضي.

وأوضحت المحافظة أن أعمال تطوير الجزيرة الوسطى من شأنه الحفاظ على الزراعات الموجودة بها وكذلك سوف يتم زراعة أشجار إضافية بارتفاعات مناسبة تعكس شكلًا جماليًا للشارع، وذلك في الموعد المتعارف عليه علميًا لغرس الأشجار لتتماشى مع التنسيق الحضاري للشارع استكمالا للتنسيق الحضاري الشامل الذي تنفذه المحافظة.

ولفتت إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والتي من المقرر أن تشهد خلال العام الجاري طفرة كبيرة سواء على مستوى الأحياء أو المراكز، وذلك في إطار توجهات الدولة في هذا الشأن وبما يتوائم مع الشكل الحضاري للمحافظة وتلبية رغبات المواطنين بها.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا شائعات بشأن قيام محافظة الجيزة بإزالة بعض الأشجار بالجزيرة الوسطى بشارع سليمان أباظة بحي الدقي بدون سبب وهو الأمر الذي قامت محافظة الجيزة بنفيه وتوضيح الصورة الصحيحة لمواطنيها .

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