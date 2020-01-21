بـ450 ألف جنيه.. ما هي شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة؟ (فيديوجرافيك)

كتب- محمد عبد الناصر:

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات، آخر تطورات مشاركة المطرين العقاريين مع وزارة الإسكان في تنفيذ وحدات سكنية كاملة التشطيبات لمحدوي الدخل.

وأضاف شكري لـ"مصراوي"، أنه تم الاتفاق بشكل كامل مع وزارة الإسكان لمشاركة المطورين في تنفيذ شقق الاسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للشقة 350 ألفا والأقصى 450 ألف جنيه.

وتابع: شمل الاتفاق مع وزارة الإسكان أن يحصل المطورون على الأراضي مقابل منح الوزارة وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بنسب محددة، قائلًا: "لو حصل المطور على 100 فدان سيتم تنفيذ وحدات سكنية بالنظام الحر على 70% لصالح المطور، و30% لصالح الاسكان الاجتاعي بحيث يتم تسليم هذه الشقق إلى الوزارة.