نهضة مصر تصدر كتاب "الماء" لرئيس القطاع الديني بالأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

صدر عن دار نهضة مصر للنشر كتاب "الماء.. آفاق حضارية وقضايا معاصرة"، للشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف، رئيس القطاع الديني.

وقال طايع في كتابه، إن نعمة الماء من أجمل نعم الله على بني البشر.. وهي سر الحياة لكل الكائنات على الأرض، ولكن البشر يسيئون إلي هذه النعمة العظيمة أيما إساءة، إما بالإسراف في استعماله أو بتلويثه بشتى مظاهر التلوث.

وأضاف طايع في تعريف الكتاب: "إذا كانت الحياة المدنية الحديثة قد أمدت بني البشر بكثير من ألوان الرفاهة فإنها قد عادت على البيئة بأضرار بالغة، لا سيما البيئة المائية.

وأوضح رئيس القطاع الديني، أن الكتاب يقدم حلولًا ناجحة في مواجهة خطر تلوث البيئة بوجه عام والماء بوجه خاص، قائلًا: "إذ كان الحفاظ علي الماء مرتبطا في الشريعة الإسلامية بأهم مقاصدها، وهو مقصد حفظ النفس".

وأشار إلى أن الكتاب إدراك لحقيقة مهمة وهي: "أن حال الإنسان مع النعمة يجب ألا يتعدى أحد أمرين: فإما أن يأخذها وينتفع بها كما هي، وإما أن يتصرف فيها بما لا يخرجها عن دائرة الصلاح.

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