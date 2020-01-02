ننشر أسماء جميع الفائزين في مسابقة شعبة المصورين الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

نظمت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، الخميس، حفلاً لتكريم المصورين المشاركين في مسابقتها "مصر 2019 لأفضل صورة صحفية"، وتسليم الجوائز للفائزين بحضور نخبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي.

وينشر "مصراوي" أسماء الفائزين كالآتي:

ـ الصورة الخبرية

الأول: محمد عبدالغني

الثاني: محمد حسام الدين

الثالث: محمود الخواص

الرابع: أشرف العمدة

الخامس: إسلام فاروق

- الصورة الرياضية

الأول: أسامة عبدالنبي

الثاني: علاء أحمد

الثالث: فريد قطب

الرابع: محمد فؤاد

الخامس: سهيل صالح

ــ الحياة اليومية

الأول: مصطفى منصور

الثاني: روجيه انيس

الثالث: لؤي نعمان

الرابع: توفيق السيد

الخامس: شروق السيد

- القصة المصورة

الأول: عبدالله عويس

الثاني: جهاد حمدي

الثالث: حمادة الرسام

الرابع: روجيه أنيس

الخامس: فريد قطب

السادس: علي زارعي

- مالتيميديا

الأول: فريد قطب

الثاني: محمد سويفي وعز الدين

الثالث: فايزة أحمد وإسلام مصدق

الرابع: أحمد بهنسي

الخامس: رفيدة جمال

-الحياة اليومية لطلبة الجامعات

الأول: سارة محمد بخيت

الثاني:عمر جهاد السيد

الثالث: سارة رمضان حسن

الرابع: هبه عبدالباسط

الخامس: عمر أشرف أحمد شبل

-المكرمون من الأساتذة كبار المصورين (أبجديا)

أحمد مهدي، وإبراهيم مسلم، وإبراهيم بشير، وحسن دياب - (رحمه الله) -، ورضا مصطفى – (رحمه الله) -، وسليمان العطيفي، وشريف سنبل، ومحمد القيعي.