"حقوق الإنسان" بالنواب: موافقة برلمان تركيا على إرسال قوات إلى ليبيا يشعل المنطقة

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من الآثار المترتبة على موافقة البرلمان التركي اليوم الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال: "إن ذلك يشعل الصراع في المنطقة وسيحولها إلى مسرح للعمليات الإرهابية؛ مما سيعرض العالم كله إلى نوع جديد من الإرهاب".

ورفض رئيس "حقوق الإنسان"، تصويت البرلمان التركي بالموافقة على قرار إرسال قوات تركية الى الجمهورية العربية الليبية، لافتا إلى أن أن تصويت البرلمان التركى اليوم بالموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا سيدخل المنطقة في صراعات جديدة ذات أبعاد خطيرة ومخالف لمواثيق حقوق الإنسان التي تؤكد على حرية العيش فى سلام .

وقال إن كل التصرفات والسياسات التركية في سوريا أو العراق أو ليبيا وشرق المتوسط باتجاه "قبرص واليونان" محاولات لإشعال الصراع في المنطقة.

وطالب رئيس لجنتي حقوق الإنسان بالبرلمان المصري والعربي المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمواجهة هذا القرار الخاطئ للبرلمان التركي.

ونبه إلى أن هذا القرار الخطير سيزيد من تعقيد الأمور، مؤكدا ان تصرفات الرئيس رجب أردوغان والبرلمان التركي مخالفة لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية التي تحترم حقوق الدول في تقرير مصيرها.

وناشد جميع القوى السياسية والشعب الليبي بالوحدة والوقوف خلف مؤسساته الشرعية والجيش الليبي لمواجهة الأطماع التركية والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه ضد الأطماع في السيطرة على مقدراته التي يتزعمها رجب أردوغان وفايز السراج للحصول على ثروات وخيرات بلاده.