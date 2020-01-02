وزير الطيران ونائبه يتفقدان مركز العمليات الجوية بمصر للطيران

كتب محمد عبيد:

أشاد محمد منار، وزير الطيران المدني، بمركز عمليات مصر للطيران المتكامل "IOCC" بمطار القاهرة الدولي، مؤكدا ارتفاع نسبة معدلات انتظام الرحلات والتعامل مع المواقف الطارئة والأزمات في جميع المحطات الداخلية والخارجية خاصة في ضوء كثافة التشغيل والتي تزيد عن 100 رحلة يوميا إلى ما يقرب من 70 وجهة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير ونائبه الطيار منتصر مناع، اليوم الخميس، لمركز عمليات مصر للطيران، وتفقد أجهزة متابعة حركة الطائرات وجداول تشغيل الركب الطائر وجاهزية غرف التلقين ومعلومات الرحلة وغرفة السيطرة المركزية التي تضم متخصصين من كافة شركات وإدارات مصر للطيران المعنية بالتشغيل مثل الصيانة والخدمات الأرضية والجوية والشحن الجوي والأمن والجوازات والمحطة وجداول الطيارين والضيافة وضباط العمليات والسيطرة المركزية، بالإضافة إلى الإدارات المختلفة بقطاع العمليات وإدارات قطاع التدريب بالمبنى.

واطمأن الوزير على الخطة الموضوعة للتشغيل خلال الموسم الشتوي الحالي وتوفير الأطقم الطائرة والطائرات خاصة في ضوء تحديث أسطول مصر للطيران وانضمام طائرات جديدة من أحدث الطرازات والتنسيق بين مركز العمليات وكافة الجهات المعنية بالمطارات الدولية والداخلية التي تعمل منها رحلات مصر للطيران..مشيدا بالتنسيق الجيد في إعداد خطة وجداول تشغيل الرحلات مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وجميع الجهات المعنية ومتابعة موقف الرحلات منذ لحظة الإقلاع وحتي الهبوط .

وأثني وزير الطيران المدني - في نهاية جولته - على إمكانيات مركز عمليات مصر للطيران وما يتضمنه من أجهزة حديثة وعنصر بشري مدرب على أعلى مستوى لإدارة كافة المواقف الطارئة على التشغيل باحترافية وكفاءة عالية، مطالبا بالاهتمام ببرامج التدريب ومواكبة كل ما هو جديد في صناعة النقل الجوي لتقديم خدمة تليق بعملاء الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية.

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