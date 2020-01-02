السبت.. أول عرض للصوت والضوء باللغة الصينية في فيلة وأبوسمبل

كتب يوسف عفيفي:

تستعد شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، لبدء العروض باللغة الصينية لأول مرة في تاريخ الصوت والضوء بمعبدي فيلة وأبو سمبل، بداية من السبت المقبل.

وقال محمد عبد العزيز، رئيس الصوت والضوء، في بيان اليوم، إن الشركة انتهت من الأعمال الفنية الخاصة بإدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتي فيلة وأبوسمبل كإحدى اللغات الأساسية التي يقدم بها العرض ليصبح عرض الصوت والضوء مقدم بشكل حي بـ 9 لغات: (اللغة العربية - الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإيطالية – الإسبانية – اليابانية).

وأضاف عبد العزيز، أنه تم إطلاق عروض الصوت والضوء باللغة الصينية في منطقتى الهرم والكرنك مع بداية العام الماضي، وعبر السياح الصينيين عن مدى إعجابهم وسعادتهم بوجودهم بين أحضان الحضارة الفرعونية وسماعهم لغتهم والتي سهلت عليهم الكثير في اكتشاف المزيد من أسرار هذه الحضارة.

​