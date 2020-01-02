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رئيس الوزراء: الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد

10:39 ص الخميس 02 يناير 2020
رئيس الوزراء: الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون الثلاثاء المقبل، السابع من يناير الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.​

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن أن يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد "سعفان"، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.​

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