وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الرحمة بمدينة الطور..غدا

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، غدا الجمعة، مسجد الرحمة بمدينة الطور، ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها بالقوافل الدعوية التي تجوب محافظات الجمهورية، وتتوجه إحدى القوافل إلى محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، لعقد ندوات بمدينة الطور، وأداء خطبة الجمعة تحت عنوان: “الدخول في معية الله عز وجل، أسبابه وآثاره”.

وتضم القافلة كلا من : الدكتور خالد صلاح الدين حسونة ( مدير عام الإرشاد الديني )، والدكتور محمود شاهين ( مدير عام شئون القرآن )، والدكتور خالد السيد غانم ( مدير عام بحوث الدعوة )، والدكتور سعيد حامد مبروك ( عضو المركز الإعلامي )، والشيخ ماجد راضي فرج والشيخ إبراهيم عبد النبي الصانع والشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، من مديرية جنوب سيناء.​