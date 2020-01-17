العصار يبحث مع وزير الدفاع الكويتي تصنيع معدات دفاعية

القاهرة - أ ش أ:

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر، سبل تعميق التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء العصار بمعرض الكويت الدولي للطيران 2020 والمقام خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير الجاري تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

وبحسب بيان لوزارة الإنتاج الحربي، نقل الوزير العصار تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت وكذا تحيات الفريق أول محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي.

وأعرب العصار، خلال اللقاء، عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية وركيزة لتطوير العلاقات المستقبلية بين البلدين الشقيقين، واستعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، إلى جانب استعراض أهم المنتجات العسكرية التي تقوم شركاتها بتصنيعها.

وأجرى الوزير عرضًا تقديميًا عن العربات المدرعة ST-100 و ST-500 من إنتاج مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، وأشاد العصار بالتنظيم الجيد للمعرض الذي يعد ملتقى للشركات العالمية، معرباً عن تطلعه لمشاركة دولة الكويت بمعرض الأمن والدفاع "إيديكس 2020" والمخطط إقامته خلال شهر ديسمبر المقبل في مصر.

من جانبه، عرض وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح إمكانية التعاون في مجالات تصنيع بعض المعدات الدفاعية وأثنى على الإمكانيات المصرية في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدًا على الدور الوطني الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب في المنطقة، مثمنًا ما تم بذله من جهود خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.

يشار إلى أن هذا المعرض، الذي تنظمه الكويت للمرة الثانية بمشاركة أكثر من 37 دولة وأكثر من 300 شركة، قد شهد إقامة عرض أرضي للطائرات، فيما شاركت ٥ دول بعرض جوي.

يذكر أن اللواء العصار قد تفقد والوفد المرافق أجنحة معرض الكويت الدولي للطيران 2020، وأشار إلى إن هذه الزيارة تأتي من منطلق الحرص على المشاركة في المعارض الدولية التي تمثل فرصًا هامة لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية مع الشركات العالمية وفتح مجالات جديدة للتعاون، مشيداً بتنظيم دولة الكويت لهذا المعرض على أعلى مستوى، كما دعا عددًا من الشركات المشاركة بالمعرض للمشاركة في معرض الأمن والدفاع "إيديكس 2020" والمخطط إقامته خلال شهر ديسمبر المقبل في مصر.