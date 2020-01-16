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البرهان يبحث مع السيسي هاتفيًا تطورات الأزمة الليبية ومفاوضات سد النهضة

10:35 م الخميس 16 يناير 2020
البرهان يبحث مع السيسي هاتفيًا تطورات الأزمة الليبية ومفاوضات سد النهضة

السيسي و البرهان


تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفيًا من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، مشيرًا إلى متابعته الحثيثة لجميع التطورات على الساحة السودانية، مؤكدًا الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

من جانبه، ثمن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، وبالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مشيدًا بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول كذلك التباحث حول تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية، حيث تم التوافق بين الجانبين حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المشترك في هذا السياق.

عبد الفتاح البرهان السودان الرئيس السيسي سد النهضة أحداث ليبيا

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