المجلس القومي للمرأة ينعى ضحايا حادث "طبيبات المنيا"

كتبت- نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث طبيبات المنيا الذي وقع صباح اليوم الخميس، على طريق الصف بمحافظة الجيزة، حيث كانوا في طريقهن لحضور تدريب في محافظة القاهرة.

وكانت سيارة اصطدمت بسيارة الطبيبات، مما أسفر عن وفاة طبيبتين والسائق وأحد الركاب، وإصابة الآخرين بإصابات متفاوتة ما بين الحرجة والبالغة.

وأعرب المجلس عن بالغ حزنه لهذا الحادث الأليم، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة، و بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.