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وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام

05:48 م الخميس 16 يناير 2020
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة من قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2020م.

وأعرب بابا الفاتيكان، عن فائق تقديره واحترامه لوزير الأوقاف، مع أطيب تهانيه القلبية بالعام الجديد، على أمل أن يعم السلام في مصر الحبيبة والعالم أجمع.

من جهته ثمن وزير الأوقاف، رسالة بابا الفاتيكان ورحب بها، مؤكدًا أننا نعمل معا من أجل نشر ثقافة التسامح والسلام، وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر جميعا، وتحقيق السلام للعالم كله، من خلال فهم صحيح الدين، وإعلاء قيمة الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه.

وزير الأوقاف مختار جمعة بابا الفاتيكان

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