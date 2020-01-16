مطار القاهرة: الحجر الصحي يعزل 17 راكبًا بسبب شهادات الحمى الصفراء

كتب- محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 17 راكبًا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من السودان على عدة رحلات طيران، بدون حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، ورفض 3 ركاب الحجر وقرروا العودة مرة ثانية للخرطوم.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 20 راكبًا لشهادات التطعيم ضد العدوى، وجنسياتهم مصريين وسودانيين من أعمار مختلفة.

وأمر الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، ورفض 3 ركاب إجراءات العزل وطلبوا السفر مرة ثانية إلى الخرطوم.

وتم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم، مشرف إسعاف المطار، إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.