أمطار غزيرة وتقلبات جوية.. الأرصاد: موجة عدم الاستقرار تستمر 72 ساعة

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه توجد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الخميس، أن هناك تقلبات جوية يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة ومن الممكن أن تصل إلى شمال الصعيد وذلك خلال 72 ساعه قادمة.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات، إلى أن الأمطار ستكون غزيرة ورعدية وخاصة على السواحل الشمالية مع نشاط هائل للرياح يزود شعور المواطنين بالبرودة، مع وجود اضطراب حركة الملاحة للبحرين المتوسط والأحمر.ؤ