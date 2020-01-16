أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة برنيس حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

متطوعون.. التعليم تطلب الاستعانة بألمان للعمل في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

11:17 ص الخميس 16 يناير 2020
متطوعون.. التعليم تطلب الاستعانة بألمان للعمل في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

لقاء الوزير مع الوفد الألماني

كتب- أسامة علي:

عرض وفد من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والإنمائي، برئاسة بيرند دونزلاف، المدير الجديد للتعاون الإنمائي الألماني لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إمكانية إيفاد معلمين ألمان متقاعدين للتطوع للعمل في مجال التعليم الفني في مصر.

واقترحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقاء الوزير مع الوفد الألماني، أن يتم إيفاد من (10 - 15) معلمًا متقاعدين للمعاونة في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووعد الجانب الألماني ببحث الأمر.

كما تعهدت الوزارة بتذليل إجراءات تأشيرات الدخول لمصر وإجراءات نقل الأمتعة الشخصية للمعلمين الألمان، خاصًة أنهم يعملون بصورة تطوعية.

وزارة التربية والتعليم طارق شوقي بيرند دونزلاف التعاون الإنمائي الألماني
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:هبط تحت 15.80 جنيها بالتجاري الدولي.. أسعار الدولار تنخفض في 5 بنوك