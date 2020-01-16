متطوعون.. التعليم تطلب الاستعانة بألمان للعمل في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتب- أسامة علي:

عرض وفد من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والإنمائي، برئاسة بيرند دونزلاف، المدير الجديد للتعاون الإنمائي الألماني لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إمكانية إيفاد معلمين ألمان متقاعدين للتطوع للعمل في مجال التعليم الفني في مصر.

واقترحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقاء الوزير مع الوفد الألماني، أن يتم إيفاد من (10 - 15) معلمًا متقاعدين للمعاونة في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووعد الجانب الألماني ببحث الأمر.

كما تعهدت الوزارة بتذليل إجراءات تأشيرات الدخول لمصر وإجراءات نقل الأمتعة الشخصية للمعلمين الألمان، خاصًة أنهم يعملون بصورة تطوعية.