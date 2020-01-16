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مساء غدِ.. ضعف المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

10:55 ص الخميس 16 يناير 2020
مساء غدِ.. ضعف المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف المياه عن مناطق (جنوب الجيزة - الطالبية - فيصل - الهرم ومتفرعاتهم) وذلك لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة 10 مساء الجمعة الموافق 17/1/2020 وحتى الساعة 6 صباح السبت القادم، وذلك لأعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأهابت الشركة، وفق بيان، بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما أعلنت عن توفير سيارات مياه نقية يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

قطع المياه الجيزة شركه مياه الشرب محطة مياه جزيرة الدهب

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