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الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ 72 ساعة المقبلة (فيديو)

06:00 ص الخميس 16 يناير 2020
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ 72 ساعة المقبلة (فيديو)

سقوط أمطار

كتب - أحمد مسعد:

حذر مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، الدكتور محمود شاهين، من موجة طقس سيئ تضرب البلاد في الساعات الـ72 المقبلة، مشيرًا إلى انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية، لتتراوح في القاهرة بين 19 و20 درجة مئوية.

وأضاف شاهين، لبرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن يومي الجمعة والسبت سيشهدان انخفاضًا جديدًا تصل معه درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية. وقد تشهد البلاد رياحًا أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مع سقوط أمطار متوسطة الشدة على القاهرة، غزيرة على السواحل.

وأوضح أن هذه الظواهر في التوقيت الحالي من العام أمر معتاد، مؤكدًا على تحسن الأحوال الجوية بعد فترة الـ 72 ساعة.

ونصح مدير مركز التنبؤات المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة والابتعاد عن مناطق هطوال الأمطار الكثيفة قدر الإمكان وتوخي الحذر من الشبورة الصباحية.

انخفاض درجات الحرارة سقوط أمطار موجة طقس سيئ هيئة الأرصاد الجوية

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