أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة برنيس حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

فسخ تعاقد.. إجراءات الكهرباء حال هدم مبنى دون إخطارها

03:51 ص الخميس 16 يناير 2020
فسخ تعاقد.. إجراءات الكهرباء حال هدم مبنى دون إخطارها

عدادات كهرباء

كتب - محمد صلاح:

يقع بعض المواطنين في أخطاء كثيرة نتيجة عدم فهمهم الشروط والضوابط الرئيسية المتعلقة بالإجراءات الصحيحة التي ينبغى اتباعها قبيل عملية هدم منزل قديم وإعادة بنائه، دون إبلاغ شركة الكهرباء، الأمر الذى يعرض المواطن لعقوبات كبيرة.

يستعرض "مصراوى" الإجراءات التي تتبعها شركة الكهرباء عند قيام العميل بالهدم وإعادة البناء دون إخطار الشركة (الهندسة).

1. رفع العدادت وفصل التغذية الكهربائية من المصدر العمومي.

2. فسخ التعاقد.

3. إخطار شرطة الكهرباء لإعمال شئونها.

4. عند طلب إعادة التوصيل يطلب من طالب التغذية المستندات اللازمة للتعاقد الجديد ولا يؤخذ في الاعتبار المساحة السابقة (أي يعامل العقار معاملة التوصيل لأول مرة) مع حفظ حق الشركة في الديون السابقة المستحقة على نفس العين.​​

هدم منزل قديم شركة الكهرباء عدادت الكهرباء

الخبر التالى:

التليفزيون المصري يكشف موقفه من بث أمم إفريقيا لكرة اليد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض 6 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس