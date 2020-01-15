هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة والجيزة.. وقسم الزلازل يكشف السبب

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة والجيزة، نتيجة أعمال نشاط صناعي.

وأضاف لمصراوي، الأربعاء: "الهزة مركزها غرب القاهرة يمكن أن تكون ناتجة عن نشاط صناعي في أحد المحاجر".

وأوضح بدوي: "الهزة أرصية سطحية وخفيفة، وشعر بها سكان الجيزة والقاهرة، وبلغت قوتها 1.4 درجة".