هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة والجيزة.. وقسم الزلازل يكشف السبب
02:56 م الأربعاء 15 يناير 2020
كتب- محمد نصار:
قال الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة والجيزة، نتيجة أعمال نشاط صناعي.
وأضاف لمصراوي، الأربعاء: "الهزة مركزها غرب القاهرة يمكن أن تكون ناتجة عن نشاط صناعي في أحد المحاجر".
وأوضح بدوي: "الهزة أرصية سطحية وخفيفة، وشعر بها سكان الجيزة والقاهرة، وبلغت قوتها 1.4 درجة".
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