مصدر: مصرع 3 بينهم طبيبان وإصابة 17 كانوا في طريقهم للتدريب بوزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة وعلاء عمران:

قال مصدر طبي، إن طبيبين وسائق لقوا مصرعهم وأصيب 18 طبيبا آخرين، جراء حادث تصادم وقع صباح اليوم الأربعاء، خلال طريقهم من المنيا إلى القاهرة؛ لحضور تدريب بوزارة الصحة.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه جرى نقل المصابين والوفيات إلى مستشفى 15 مايو، وحلوان، ومستشفى معهد ناصر، فيما يجري تحويل بعض الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا إلى مستشفيات مجهزة.

ولفت إلى وجود بعض الحالات في الرعاية الحرجة بمستشفى 15 مايو، وباقي الإصابات من بسيطة إلى متوسطة وتراوحت بين سحجات وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد، وكسور مضاعفة، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.