أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة برنيس أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

مصدر: مصرع 3 بينهم طبيبان وإصابة 17 كانوا في طريقهم للتدريب بوزارة الصحة

02:25 م الأربعاء 15 يناير 2020
مصدر: مصرع 3 بينهم طبيبان وإصابة 17 كانوا في طريقهم للتدريب بوزارة الصحة

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة وعلاء عمران:

قال مصدر طبي، إن طبيبين وسائق لقوا مصرعهم وأصيب 18 طبيبا آخرين، جراء حادث تصادم وقع صباح اليوم الأربعاء، خلال طريقهم من المنيا إلى القاهرة؛ لحضور تدريب بوزارة الصحة.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه جرى نقل المصابين والوفيات إلى مستشفى 15 مايو، وحلوان، ومستشفى معهد ناصر، فيما يجري تحويل بعض الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا إلى مستشفيات مجهزة.

ولفت إلى وجود بعض الحالات في الرعاية الحرجة بمستشفى 15 مايو، وباقي الإصابات من بسيطة إلى متوسطة وتراوحت بين سحجات وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد، وكسور مضاعفة، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وزارة الصحة حادث تصادم المنيا

الخبر التالى:

لم نغلقه.. رئيس حي الدقي يكشف تفاصيل إيقاف حفل افتتاح كافيه سعد الصغير
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل: ننشر أسماء الوفيات والمصابين في حادث أطباء المنيا