"الربة المنقذة".. أين تقع قاعدة برنيس ولماذا سميت بهذا الاسم؟

كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قاعدة "برنيس الجنوبية" العسكرية، بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

وبدأ الافتتاح بمناورة ضخمة جدًا وهي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.

وقال الدكتور أحمد خفاجة، أستاذ التاريخ اليوناني الروماني، إن مدينة برنيس سميت بهذا الاسم نسبة إلى زوجة أول ملك حكم مصر بعد الإسكندر الأكبر وعرف باسم بطليموس الأول من مقدونيا، وكانت تسمى برنيس -مقدونية الأصل- وابنة أحد ملوك مقدونيا. وأصبحت برنيس إلهه للمصريين بعد موتها باسم "الربة المنقذة".

وأضاف خفاجة، لمصراوي، اليوم الأربعاء: "برنيس هي أول ملكة مقدونية في مصر، واسمها الأصلي باليوناني برنيكي، وبالإنجليزية برنيسي، وسميت المدينة تيمنًا باسمها وذلك لأنه تلاها عدد من الأسماء المشابهة بعدها".

وتابع أستاذ التاريخ: "تزوجت برنيس بطليموس الأول عام 316 قبل الميلاد، وتوفت عام 221 قبل الميلاد، وهي أم أهم الملوك المقدونيين وهو بطليموس الثاني، واسمه فيلادلفوس ويعني "من يحب أخته".

وأطلق بطلميموس الثاني اسم والدته على مدينة جنوب مصر، ومن أهم معابد هذه المدينة معبد سميراميس، وتُسمى باللغة اليونانية (Βερενίκη)، وهو ميناء صغير بجنوب محافظة البحر الأحمر بمصر، وأصبحت ميناءً تجاريًا عام 275 قبل الميلاد.