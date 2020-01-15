باستخدام الرافال والكاموف..السيسي يشاهد عروضا جوية بقاعدة برنيس العسكرية

كتب- محمود مصطفى:

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عروضا لمهام القوات الجوية بقاعدة برنيس العسكرية، صباح الأربعاء.

وشارك في الجوي طائرات (إف 16 ويوشن 76 والأباتشي وشينوك وكاموف، وka، إنتاج "مصري- صيني" مشترك، وطراز ميج 29 ورافال).

وقدمت طائرات الميج والرافال محاكاة لأعمال التموين في الجو باستخدام مستودعات الوقود للتزود بالوقوط، طبقا للمسوحات الفنية على ارتفاعات منخفضة، وتم التنفيذ الفعلي لأعمال تزويد الطائرات بالوقود.

وتتميز طائرات ميج 29 باكتشاف الرادارات الأرضية عن بُعد، وأظهرت العروض الجوية مدى دقة القوات المشتركة على تنفيذ المهام بدقة ومهارة عالية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، لمقر قاعدة برنيس الجنوبية، والتي تُعد أكبر قاعدة جوية/ بحرية بالشرق الأوسط وبقطاع البحر الأحمر.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل الافتتاح، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

وبدأ الافتتاح بمناورة ضخمة هي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.