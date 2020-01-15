السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن قاعدة برنيس العسكرية- فيديو

الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد وعدد من وزراء ال

كتب- محمد خميس:

عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية الجديدة جنوب البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، فيلما تسجيليا عن القاعدة وأهدافها، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وعدد من وزراء الدفاع العرب.

وتحدث الفيلم التسجيلي عن الاستعدادات المكثفة للقوات المسلحة المصرية على كل الأصعدة، لردع أى عدوان يهدد أمن مصر وشعبها العظيم، وأهمية قاعدة برنيس العسكرية ودورها في حماية الأمن القومى المصرى من ناحية البحر الأحمر، وذلك في إطار الارتقاء بأعلى معدلات التسليح، والكفاءة القتالية للقوات المسلحة المصرية.

ورفع الرئيس السيسي، علم القوات المسلحة فوق قاعدة برنيس العسكرية، إيذانا بالافتتاح، بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

وبدأت فعاليات الافتتاح بمناورة ضخمة، هي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.