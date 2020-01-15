بمساحة 150 ألف فدان.. 15 معلومة عن قاعدة "برنيس الجنوبية" العسكرية

كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قاعدة "برنيس الجنوبية" العسكرية، بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

وبدأ الافتتاح بمناورة ضخمة جدًا وهي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.

ويقدم مصراوي 15 معلومة عن القاعدة العسكرية الجديدة على النحو التالي:

- تبلغ مساحتها 150 ألف فدان.

- تقع القاعدة جنوب البحر الأحمر.

- أنشئت القاعدة في عام واحد فقط.

- تضم قاعدة جوية وأخرى بحرية.

- تضم مستشفًى عسكريًا ورصيفًا بحريًا.

- بها ممرات عديدة، طول كل منها 3000م، وعرض من 30 لـ45 مترًا.

- تضم القاعدة رصيفًا طوله 1000 متر وعمقه 14 مترًا.

- تم إنشاء العديد من ميادين الرماية والتدريب وعدد من المباني السكنية.

- يجري العمل على إنشاء ميناء تجاري بطول 1200 متر وعمق 17 مترًا.

- يجري العمل على إنشاء عدد من المنشآت الخدمية.

- تُعد القاعدة هي الثانية ضمن سلسلة القواعد العسكرية الجديدة.

- تهدف القاعدة إلى تنويع مواقع التمركز الاستراتيجي للقوات المسلحة لحماية السواحل الجنوبية.

- من مهامها حماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية.

- تهدف القاعدة إلى التصدي للتحديات الأمنية بالبحر الأحمر.

- تهدف إلى تأمين حركة الملاحة العالمية، عبر محور الحركة من البحر الأحمر إلى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها.