نائب: وزيرة الصحة انشغلت بالموبايل أثناء استجوابها

كتب - أحمد علي:

قال النائب عمرو أبواليزيد، إن المبادرات التي ذكرتها وزيرة الصحة هالة زايد أثناء استجوابها داخل المجلس اليوم الثلاثاء، كان ورائها رئيس الجمهورية، وإن أزمة النفايات الطبية خطيرة ولا يمكن السكوت عنها؟

وأضاف في كلمته بمجلس النواب اليوم: "الوزيرة لا تضع النواب في حساباتها، وأثناء مشاهدة الصور لمستشفى بولاق الدكرور، كان يجدر بالوزيرة إظهار الاحترام، ولكننا فوجئنا بالمتحدث الرسمي باسم الوزارة (خالد مجاهد)، والوزيرة يتبادلان الضحك وينظران في الهواتف غير مكترثين".

وقالت النائبة شادية ثابت إن من دور النائب التشريع والرقابة، ولكن كل النواب تخلوا عن "وضع السياسات العامة للدولة" مع الوزراء، ليكون هناك مسئولية مشتركة، النواب تنازلوا عن هذا الحق، والوزراء أيضا لم يفعلوا هذا النص، وبالنسبة لموضوع الاستجواب، فالنائب الحسسيني تطرق لمسألة مهمة جدا متعلقة بالنفايات.

وتابعت: النفايات عفريت عجزنا عن صرفه، وتساءلت: هل جهزتوا السيارات الكافية والشركات المعتمدة للتصرف في الأمر؟ وحينما كنت مسئولة بأحد المستشفيات كنت أتحايل على السيارات لكي تأتي وتخلصنا من النفايات.