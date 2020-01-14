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بالصور.. "أونا" تُكرم الفائزين بجوائز صحفية في 2019

08:34 م الثلاثاء 14 يناير 2020
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تصوير - أحمد جمعة:

احتفلت مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع "مصراوي، يالاكورة، الكونسلتو، شيفت"، اليوم الثلاثاء، بالنجاح الذي حققه عدد من الزملاء الفائزين بالجوائز الصحفية المختلفة خلال 2019.

وهنأ الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، الزملاء الفائزين بالجوائز، متمنياً استمرار التفوق في السنوات المقبلة.

وقال الجلاد: "نجاح الزملاء وتفوقهم المهني يلقي عليهم مزيدًا من المسئولية، وبات يُنظر لهم بشكل مختلف".

وأضاف: "الجوائز العديدة التي حصدها الزملاء في 2019، تلقي على عاتقهم مسؤولية كبيرة مع بداية 2020، وتدفعهم نحو تقديم مستوى أفضل وحصد جوائز أكثر".

وشملت قائمة الفائزين: أسامة عبدالنبي، وفريد قطب، وعلاء أحمد، وروجيه أنيس، ومها صلاح الدين، ومحمد مهدي، وأحمد الليثي، ومحمد حسام الدين، وعبدالله عويس، وشروق غنيم، وإسلام فاروق.

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جوائز صحفية أونا للصحافة والإعلام موقع مصراوي مجدي الجلاد

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