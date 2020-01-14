عبدالعال: السيسي قدم مبادرات غير مسبوقة للاهتمام بصحة الشعب

كتب أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم مبادرات غير مسبوقة للاهتمام بصحة الشعب المصري، موجها الشكر والتقدير لجهود الرئيس في مجال الصحة.

جاء ذلك خلال نظر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، الاستجواب الذي قدمه النائب محمد الحسيني بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي.

وأضاف: "ملف الصحة تقاس به تطور الأمم وهو أحد مؤشرات التنمية البشرية في أي دولة.. وأذكر هنا جهود الرئيس السيسي ومبادراته المتعددة لحماية صحة المصريين".

وتابع: "باسمي وباسم أعضاء المجلس أتقدم بكل الشكر والتقدير للرئيس السيسي على جهوده في مجال الصحة ومبادراته غير المسبوقة للاهتمام بصحة المصريين".