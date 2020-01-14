عبدالعال: استجواب وزيرة الصحة "جرس إنذار" للحكومة

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

اعتبر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، جلسة استجواب وزيرة الصحة هالة زايد، اليوم الثلاثاء، بمثابة "جرس إنذار" للحكومة.

كان عبدالعال، أعلن إغلاق باب المناقشة في طلب سحب الثقة من وزيرة الصحة، الذي تقدم به أكثر من عُشر أعضاء المجلس؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء مُقدمي طلب سحب الثقة.

وقال إن "الاستجواب نجح ومجلس النواب أيضاً نجح في مناقشاته أيضًا".

ودعا عبدالعال، الحكومة، لأن تكون مستعدة لمناقشة أية استجوابات بعد الآن. وقال: "يجب أن يطوروا إمكانياتهم ومهاراتهم كوزراء سياسيين لمواجهة أدوات الرقابة والرد عليها؛ لأن هذه الممارسة كشفت أن هناك أمور يجب أن يتم مراعاتها مستقبلاً سواء من النواب أو الحكومة في كيفية عرض الاستجواب والتعامل معه والرد عليه".