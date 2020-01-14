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القوات المسلحة: سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

04:53 م الثلاثاء 14 يناير 2020
القوات المسلحة: سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

العقيد تامر الرفاعي

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الثلاثاء، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب.

وأضاف البيان، أسفر الحادث عن استشهاد قائد الطائرة، ويجرى تحديد سبب سقوط الطائرة.

تامر الرفاعي القوات المسلحة سقوط طائرة مقاتلة

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